Новый законопроект: какие санкции угрожают за использование российских программ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет российского программного обеспечения. Какие риски может создать закон и его применение правоохранительными органами, в чем его преимущества и недостатки, в колонке для ЭП рассказал адвокат, партнер VB Partners Денис Шкаровский.

В Украине предусматривается применение двух видов санкций: персональные (в отношении конкретного лица) и секторальные (по отношению к государству или сфере промышленности).

Согласно Государственному реестру санкций, применены пять секторальных санкций в отношении иностранных государств (россия, беларусь, иран, никарагуа). При этом в отношении россии применены санкции только в оборонно-промышленной и банковской сферах.

С 2017 года действовали ограничения доступа к отдельным российским ресурсам из-за применения персональных санкций к их распорядителям (яндекс, вконтакте, мэйл.ру). Однако использование программ российского происхождения и просмотр тысяч других российских интернет-ресурсов не были запрещены.

Этот вопрос оставался дискуссионным еще задолго до начала войны. Такая ситуация представляет угрозу безопасности как для отдельных лиц, так и для государства в целом. Свободное обращение российских интернет-ресурсов и программного обеспечения на отечественных рынках является средой для распространения враждебной киберпреступности, утечки данных, проведения гибридных операций против Украины.

Более того, использование программ и просмотр российского контента наполняет бюджет страны-агрессора, что совершенно недопустимо. На третий год большой войны государство, кажется, нашло выход: введение секторальных санкций путем запрещения программного обеспечения и доступа ко всем интернет-ресурсам агрессора.

Новые ограничения

В августе 2024 года был зарегистрирован законопроект № 11492. Он предусматривает расширение перечня секторальных санкций.

Документ предлагает запретить украинским компаниям распространять и использовать программы и их составляющие, которые происходят из подсанкционного государства; созданные резидентом подсанкционного государства; созданные юридическим лицом, часть которого принадлежит подсанкционному государству; созданы лицом, подконтрольным субъектам, осуществляющим террористическую деятельность; созданы физическим или юридическим лицом, к которому применены санкции; созданы с использованием программного кода, его составляющих, на которые распространяется действие санкций.

Госспецсвязи объяснила: «Юридическим лицам будет запрещено использование программ, созданных в странах-агрессорах или связанных с ними компаниях».

Еще одна секторальная санкция касается запрета доступа ко всем ресурсам в интернете и другим информационным системам, происходящим из подсанкционного государства. Если ранее примененные персональные санкции относились к конкретным интернет-ресурсам, то вскоре может быть ограничен доступ к домену ru.

Будет ли время на замену

Текущая редакция законопроекта не предусматривает переходный период для замены программного обеспечения. В то же время принятие закона автоматически не вводит в действие санкции. Решение о применении секторальных санкций в отношении конкретного государства принимает СНБО, вводит в действие Президент и утверждает Верховная Рада. Только после этого использование вражеского ПО будет запрещено.

В то же время переходный период для замены имеющегося у бизнеса ПО может быть определен указом Президента. Какой путь будет выбран — зависит от власти.

Предусматривается ли ответственность

Сейчас нарушения или обход санкций уголовно не наказываются. Страны EC должны ввести такую ответственность до мая 2025 года по выполнению директивы Совета EC. В Украине Министерство юстиции объявило о намерении внести в Верховную Раду законопроект по криминализации нарушения или обхода санкций.

В случае принятия такого закона за нарушение или обход запрета на использование подсанкционного ПО также будет предусматриваться уголовная ответственность.

Предложенные изменения в Уголовный кодекс предусматривают ответственность за нарушение или обход санкций, что повлекло тяжкие последствия. То есть не любое нарушение будет уголовно наказуемым. Тяжелым следствием может стать получение определенной суммы средств от распространения подсанкционного программного обеспечения, использования ПО, предназначенного для военных нужд.

Проблемные аспекты

Во-первых, запрет использования программного обеспечения и введение уголовной ответственности — это легальное давление правоохранителей на бизнес. Такая идеальная совокупность обеспечит СБУ основание для обысков, изъятия техники и проведение экспертизы на предмет подсанкционного ПО.

Именно к подследственности СБУ предлагается отнести преступления по факту нарушения санкций. На практике изъятую технику никто не спешит возвращать, что приводит к блокированию работы бизнеса.

Во-вторых, изменения не объясняют, что подразумевается под «происхождением» из иностранного государства. Любое программное обеспечение, его составляющая могут быть переоформлены или продублированы в любом государстве, к которому санкция не применима. Непонятно, как будет контролироваться использование программного обеспечения — «двойника» или такого, которое изменило страну происхождения.

В-третьих, существует риск избирательности уголовного преследования украинских компаний. Инструменты отслеживания использования бизнесом вражеского ПО пока неясны. Потенциально это будут точечные проверки конкретных лиц. Поэтому криминализация такого нарушения может стать «коротким поводком» в руках правоохранителей для влияния на находящийся в фокусе внимания бизнес.

Статус законопроекта

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение комитета по вопросам нацбезопасности. На практике законопроект может «зависнуть» в главном комитете на годы. Однако, учитывая неотложность вопроса, можно ожидать реального рассмотрения и включения в повестку дня.

Кроме того, зарегистрирован альтернативный законопроект. Он предлагает ввести ту же секторальную санкцию в части запрета ПО, но в сокращенном виде. При этом о запрете интернет-ресурсов агрессора речь не идет.

Преимущества предлагаемых изменений очевидны. Украинский бизнес получит стимул перейти на отечественное программное обеспечение, что позволит наполнять бюджет и создаст положительную конкуренцию на рынке IТ-технологий.

Читайте также: Великобритания ввела санкции

Как показала практика 2017 года, когда частично запретили доступ к ru-сайтам, всего за две недели украинцы в два раза сократили посещение подсанкционных ресурсов. Ожидаем, что тотальное закрытие русских сайтов сформирует еще лучшую статистику.