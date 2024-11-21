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21 ноября 2024, 18:10 Читати українською

Великобритания ввела санкции против Фирташа и его супруги

Великобритания ввела санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и двух связанных с ним лиц, говорится в сообщении правительства Великобритании.

Великобритания ввела санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и двух связанных с ним лиц, говорится в сообщении правительства Великобритании.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноДата применения санкций в отношении их указана 21 ноября 2024 года, сообщается на сайте британского правительства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Дата применения санкций в отношении их указана 21 ноября 2024 года, сообщается на сайте британского правительства. Первым на санкции против Фирташа обратило внимание издание Liga.net.

Санкции в отношении супругов Фирташ предусматривают замораживание активов и запрет на въезд, для Горбуненко предусмотрено только замораживание активов.

Причиной введения санкций против всех трех стало подозрение в причастности к глобальной коррупции на основании Глобального регламента по антикоррупционным санкциям от 2021 года (Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021).

«В частности, Фирташ был причастен к подкупу должностных лиц для получения лицензий на добычу полезных ископаемых, а также Фирташ был вовлечен в присвоение имущества газотранспортной сети Украины», — отмечается на сайте британского правительства.

Санкции в отношении Лады Фирташ введены на основании того, что она была «привлечена к получению финансовой выгоды или получению какой-либо другой выгоды от серьезной коррупции», к которой причастен ее супруг.

Санкции в отношении Дениса Горбуненко введены из-за того, что он «занимался серьезной коррупцией в пользу Дмитрия Фирташа, будучи на руководящей должности в Родовид Банке. По данным британских властей, Горбуненко был привлечен или способствовал отмыванию коррупционных доходов, действуя от имени Фирташа.

Напомним

В июне 2021 года СНБО ввел санкции против Дмитрия Фирташа, они были связаны с его участием в титановом бизнесе.

24 июня 2024 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении санкций в отношении 390 физических и 366 юрлиц сроком еще на 10 лет. В списке, в частности, был бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
R S
R S
21 ноября 2024, 19:52
#
Почему санкции, а не уголовное преследование?
Или на основании всего лишь подозрений в новом дивном мире можно любому человеку ограничивать пользование средствами и ограничивать свободу передвижения???
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