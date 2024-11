Уоррен Баффет пожертвовал более $1 млрд в виде акций Berkshire Hathaway

Читайте:телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Щедрость Баффета

Совокупно Баффетт передал 2,4 млн акций Berkshire Hathaway класса B. 1,5 млн акций были направлены в фонд The Susan Thompson Buffett Foundation, названный в честь его первой жены.

По 300 тыс. акций были направлены в фонды его детей: The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation and NoVo Foundation.

Текущие пожертвования сократили долю Баффета в акциях Berkshire класса A до 206 363 шт., что почти на 57% меньше, чем в 2006 году, когда он начал делать подобные взносы.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Баффета составляет $150,2 млрд, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.