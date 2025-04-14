НКЦБФР добавила 5 новых инвестпроектов в черный список

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) пополнила перечень ненадежных инвестиционных проектов пятью новыми названиями, предостерегая граждан от мошеннических схем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

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В список добавили следующие проекты: Quant AI, RaceTrader, Finalto Trading Limited, Stockity и ROLEXJT.

В общей сложности реестр НКЦБФР уже насчитывает более 400 потенциально опасных проектов, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте комиссии.

В регуляторе подчеркнули: «Напоминаем потенциальным инвесторам о важности базовой проверки потенциального инвестиционного проекта и оценке рисков перед тем, как инвестировать».

НКЦБФР призывает тщательно анализировать предложения, чтобы избежать финансовых потерь.