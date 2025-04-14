Фонд гарантирования в прошлом году привлек 3,8 млрд грн от продажи активов обанкротившихся банков

В прошлом году банки в процессе ликвидации принесли Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 3,8 млрд грн, из которых 40% — благодаря аукционам на Prozorro. Об этом в интервью Укринформу сообщила директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Качество и спрос

«Мы видим, что спрос на активы есть, даже несмотря на риски и недостаточную уверенность в долгосрочной перспективе. Но здесь все зависит от качества активов, которые мы продаем. Видим, что спроса из-за границы меньше — из-за военных рисков. Но спрос со стороны локальных инвесторов внутри страны держится, и некоторые активы мы продаем за очень». Местные инвесторы активно покупают, в то время как иностранцы сдерживаются из-за войны.

Успешные сделки

Продажа недвижимости Проминвестбанка в областных центрах и гостиничного комплекса в Конча-Заспе, где цена превысила стартовую более чем на 100%.

В центре Ивано-Франковска здание банка продали за 70 млн грн — вдвое дороже начальной ставки благодаря конкуренции четырех участников.

В Киеве нежилое здание под поликлинику выкупили за 72,3 млн грн — на 32% выше старта.

Энергетические активы

ФГВФЛ также удачно реализовал права требования по кредитам, обеспеченным двумя солнечными электростанциями в Одесской и Николаевской областях, получив за них высокую цену.