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14 апреля 2025, 18:16 Читати українською

Евро демонстрирует самый быстрый рост за последние 15 лет — Bloomberg

Евро демонстрирует самый быстрый рост за последние 15 лет, и инвесторы все чаще воспринимают его как альтернативу доллару США в условиях растущей глобальной неопределенности. Об этом пишет Bloomberg.

Евро демонстрирует самый быстрый рост за последние 15 лет, и инвесторы все чаще воспринимают его как альтернативу доллару США в условиях растущей глобальной неопределенности.
Фото: depositphotos

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Что происходит с евро

Валюта поднялась до самого высокого уровня за три года, приблизившись к отметке в $1,15, а хедж-фонды и аналитики уже говорят о возможном укреплении к $1,20 в ближайшие 3−6 месяцев.

Такой рост вызван пересмотром традиционной роли доллара как защитного актива на фоне новых торговых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Только за два дня на прошлой неделе евро подорожал почти на 4%, что стало вторым наибольшим скачком объемов опционов за всю историю — по данным Depository Trust & Clearing Corp.

«Рынок форекса уже играет на рост евро, и все больше инвесторов будут приобщаться к этой тенденции. Мой предыдущий оптимистический прогноз в $1,15-$1,20 становится базовым сценарием», — говорит Джордан Рочестер, глава макростратегии в Mizuho International Plc.

Давление на доллар усилилось после того, как США ввели масштабные пошлины на импорт из дестабилизировавшего рынки Китая. В результате инвесторы переориентировались на евро, в частности, как на более стабильную альтернативу.

Читайте: Трамп, ЕЦБ и Нацбанк: почему с валютой в мире и Украине сейчас все очень опасно

Министр финансов Германии уже призвал правительства воспользоваться случаем и придать евро большее значение в глобальной торговле.

После снятия жестких фискальных правил в Германии ожидается увеличение государственных расходов — это должно усилить экономику еврозоны в условиях глобального замедления. Дополнительно, новые тарифы снизят торговое сальдо ЕС с США, что также снизит объемы инвестиций в долларовые активы.

Некоторые аналитики предупреждают, что валюта уже излишне перекуплена. Валентин Маринов из Credit Agricole считает, что пара евро-доллар находится в зоне перегрева, а позиционная модель банка перешла на короткую ставку по евро.

В то же время, Эрик Нельсон из Wells Fargo отмечает, что изменение глобальных валютных предпочтений — это процесс, который занимает месяцы и даже годы, а не дни.

Однако евро уже начинает перебирать на себя функции доллара как резервной валюты, особенно на фоне сомнений по поводу устойчивости американской экономики.

«Мы наблюдаем структурное смещение, которое в среднесрочной перспективе играет в пользу евро», — заключает Ван Лу, руководитель валютного направления Russell Investments.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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