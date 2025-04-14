ОПЕК прогнозирует снижение спроса на нефть из-за пошлин США

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году, ссылаясь на данные первого квартала и влияние торговых пошлин США. Об этом говорится в апрельском отчете организации, обнародованном LIGA.net.

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«В этом году спрос на нефть в мире вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки, что на 150 тыс. баррелей в сутки меньше прогноза в прошлом месяце», — отмечает ОПЕК. Квартальные оценки скорректированы: 104,16 млн баррелей в сутки в первом, 104,25 млн во втором, 105,35 млн в третьем (с небольшим повышением) и 106,41 млн в четвертом. Прогноз снижен для трех кварталов, кроме третьего.

Несмотря на коррекцию, оценки ОПЕК остаются выше средних по отрасли. Для сравнения, Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует рост всего на 900 тыс. баррелей в сутки — на 30% меньше предыдущего прогноза. Goldman Sachs еще пессимистичнее, ожидая прирост в 500 тыс. баррелей в сутки.

«В последние годы Организация стран-экспортеров нефти допускала ошибки в своих прогнозах», — напоминает отчет. В частности, прогноз на 2024 год был слишком оптимистичным, и его пришлось снижать шесть месяцев подряд — всего на 32%.