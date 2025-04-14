К закрытию межбанка курс доллара упал на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро упало на 43 копейки в покупке и на 46 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 14 апреля: евро резко упало на межбанке
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Открытие 14 апреля
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Закрытие 14 апреля
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Изменения
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41,33/41,38
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41,28/41,31
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5 /7
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47,19/47,23
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46,76/46,77
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43/46
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,65 грн. Евро покупают за 46,50 грн., а продают за 47,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,90−41,00, евро — 46,51−46,85 грн.
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Источник: Минфин
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