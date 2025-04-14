Госфонды Китая вложили рекордные средства в ETF для защиты рынка

Биржевые инвестиционные фонды Китая получили рекордный приток средств, поскольку поддерживаемые государством покупатели приложили все усилия для защиты рынка от тарифного натиска Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

ETF, размещенные на внутреннем рынке, привлекли почти $24 млрд чистого притока за прошлую неделю, превзойдя предыдущий рекорд в $23 млрд установленный в октябре 2024 года.

Резкий рост притока средств подчеркивает срочность, с которой китайские власти отреагировали на падение цен на акции в ответ на развивающуюся торговую войну.

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Народный банк Китая заявил на прошлой неделе, что обеспечит достаточную ликвидность компании Central Huijin Investment — суверенному фонду, который позиционирует себя как «фонд стабилизации акций». Покупки, похоже, сработали, так как на данный момент — индекс CSI 300 может закончить в плюсе пятую сессию подряд после обвала на 7,1% в начале прошлой недели, отметило агентство.

«Первое настоящее поле битвы тарифной войны — это финансовые рынки, особенно фондовые рынки. Мы ожидаем, что стабилизационные фонды Китая при поддержке НБК значительно вмешаются в фондовые рынки в ближайшие недели», — Лу Тин, главный экономист по Китаю в Nomura International HK.

По подсчетам агентства, попытки государства стабилизировать рынок акций КНР могут обеспечить приток в ETF в этом году более чем на $100 млрд.