Главное за понедельник: евро растет, доллар падает, золото обновляет максимумы
Официальный курс гривны по отношению к евро упал до нового исторического минимума, перейдя отметку 47 грн, тогда как к доллару она продолжает легкое укрепление.
Золото бьет исторический рекорд на фоне американской нестабильности
Стоимость золота подскочила к новому максимуму — более $3245 за унцию, реагируя на хаос в торговой политике США.
Международный рынок: Доллар продолжает дешеветь
Курс доллара США утром в понедельник снижается до большинства основных мировых валют, включая евро, фунт стерлингов и иену, на новостях о внешнеторговых пошлинах.
Трамп, ЕЦБ и Нацбанк: почему с валютой в мире и Украине сейчас все очень опасно
Эта неделя мировой валютный рынок, как и украинский, проживет в условиях продолжающихся тарифных войн. Также на ситуацию на глобальном рынке повлияет решение ЕЦБ, а на наше внутреннее — еще и заседание Нацбанка по процентным ставкам и денежно-кредитной политике. Украинский бизнес по-прежнему будет рассчитываться с бюджетом.
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