Главное за понедельник: евро растет, доллар падает, золото обновляет максимумы

Официальный курс гривны по отношению к евро упал до нового исторического минимума, перейдя отметку 47 грн, тогда как к доллару она продолжает легкое укрепление.

Золото бьет исторический рекорд на фоне американской нестабильности

Стоимость золота подскочила к новому максимуму — более $3245 за унцию, реагируя на хаос в торговой политике США.

Международный рынок: Доллар продолжает дешеветь