Уоррен Баффет пожертвував понад $1 млрд у вигляді акцій Berkshire Hathaway

Мільярдер-інвестор Уоррен Баффет пожертвував близько $1,14 млрд у вигляді акцій Berkshire Hathaway чотирьом сімейним фондам, трьома з яких керуються його дітьми. Про це повідомляє Bloomberg.

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Щедрість Баффета

Сукупно Баффет передав 2,4 млн акцій Berkshire Hathaway класу B. 1,5 млн акцій були направлені у фонд The Susan Thompson Buffett Foundation, названий на честь його першої дружини.

По 300 тис. акцій було направлено у фонди його дітей: The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation та NoVo Foundation.

Поточні пожертвування скоротили частку Баффета в акціях Berkshire класу A до 206 363 шт., що майже на 57% менше, ніж у 2006 році, коли він почав робити подібні внески.

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Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, чистий капітал Баффета становить $150,2 млрд, що робить його сьомою найбагатшою людиною у світі.