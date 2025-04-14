Официальный курс: гривна пробила отметку в 47 грн за евро

Официальный курс гривны по отношению к евро упал до нового исторического минимума, перейдя отметку 47 грн, тогда как к доллару она продолжает легкое укрепление. Об этом сообщает НБУ.

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Нацбанк установил курс на вторник, 15 апреля, на уровне 47,0271 грн/€ - это на 11 копеек ниже предыдущего рекорда 14 апреля (46,9153 грн/€).

По отношению к доллару гривна несколько усилилась: курс на вторник составил 41,3153 грн/$ по сравнению с 41,3879 грн/$ в понедельник. Это лучше исторического дна 13 января — 42,2841 грн/$.