МВФ предупредил о крахе фондовых рынков из-за торговых войн

Большие геополитические рисковые события, включая торговую напряженность, могут спровоцировать значительное падение цен на акции. Это может поставить под угрозу финансовую устойчивость. Об этом говорится в Отчете о глобальной финансовой устойчивости Международного валютного фонда.

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Что известно

МВФ не упомянул конкретные события, например масштабные тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом в последние недели. Но он отметил, что риски резко возросли с 2022 года из-за войн, роста военных расходов и торговых ограничений.

МВФ настоятельно призвал финансовые учреждения иметь достаточный капитал и ликвидность, чтобы помочь им справиться с потенциальными потерями от геополитических рисков, а также призвал использовать стресс-тесты и другие виды анализа для выявления и управления такими рисками.

В своем отчете МВФ заявил, что его исследования показали, что такие крупные рисковые события, как войны, дипломатическая напряженность или терроризм, приводят к снижению цен на акции в среднем на 1 процентный пункт в месяц во всех странах, а среднее падение на развивающихся рынках составляет 2,5 процентных пункта.

Международные военные конфликты, например вторжение россии в Украину в 2022 году, стали наиболее значимыми рисковыми событиями, из-за которых доходность акций снижалась в среднем на 5 процентных пунктов в месяц, что вдвое превышает уровень других геополитических рисковых событий.

В отчете говорится, что возросшие геополитические риски также приводят к росту суверенных рисковых премий — цен на кредитные деривативы, защищающие от дефолта, — и могут распространиться на другие экономики из-за торговых и финансовых связей.