Meta Цукерберга потратила $45 млрд на метавселенную, которая остается неудачным проектом

Марк Цукерберг, переименовав Facebook в Meta четыре года назад, бросил $45 млрд на создание метавселенных, но проект остается далеким от успеха. Об этом сообщает TechSpot.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Бывшие работники Reality Labs, подразделения Meta из AR и VR, называют его неорганизованным и неэффективным. «Местные герои» из Instagram повышали до руководства командами виртуальной реальности, рассказал один из сотрудников. Другой добавил, что Meta «играет в кадровое лото», назначая на ключевые роли людей без опыта в AR и VR. Постоянные перестановки и слабая стратегия усугубляют кризис.

Подробности

Убытки Reality Labs стремительно растут: $6 млрд в 2020-м, $10 млрд в 2021-м, $13 млрд в 2022-м, $16 млрд в 2023-м. Только за первый квартал 2024-го потери составили $3,8 млрд — больше, чем доход за 2022−2023 годы вместе. Цукерберг в отчете за 2024 год предупредил, что ущерб будет продолжать «существенно расти». Аналитик Джин Мюнстер из Deepwater Asset Management назвал подразделение «финансовой катастрофой», тянущей вниз акции Meta.

Потрачены $45 млрд по сравнению с рыночной стоимостью Snap и Pinterest или суммой, которую Илон Маск заплатил за Twitter. Доход подразделения падает ежегодно, а инвесторы, несмотря на первоначальный оптимизм по отношению к AR и VR, теряют веру в проект.