Приватбанк запустил SWIFT-переводы из Польши без комиссии

Клиенты Приватбанка могут получать SWIFT-переводы на карты Mastercard из Польши без комиссии и с кэшбеком через банк Pekao SA Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Отправить SWIFT-перевод в Украину можно в отделениях банка Pekao, в интернет-банкинге Pekao24 и мобильном приложении PeoPay. Среди преимуществ SWIFT-переводов через Приватбанк в учреждении выделили отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн отслеживания переводов и специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

Каждый участник программы может получить гарантированный кэшбек 150 грн за первый перевод. У пользователей есть шанс выиграть кэшбек 1500 грн ежемесячно — SWIFT-перевод на сумму от $100 с Pekao на карту Mastercard от ПриватБанка автоматически принимает участие в розыгрыше. Условия программы действуют с 25 ноября 2024 года по 25 мая 2025 года.