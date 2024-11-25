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25 ноября 2024, 9:30 Читати українською

Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка

Украина получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети «Х» .

Украина получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Это очень важный вклад, который помогает финансировать ключевые бюджетные программы во время войны. Спасибо Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют эту помощь, обеспечивая критически важную поддержку нашей стране и нашему народу», — написал Шмыгаль.

Отдельно глава правительства поблагодарил руководство Всемирного банка за непоколебимую поддержку Украины.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее Украина и Всемирный банк заключили грантовое соглашение о привлечении около $1,37 млрд в рамках проекта PEACE in Ukraine для финансирования социальных и гуманитарных расходов.

Также Всемирный банк создаст специальный фонд для Украины, размер которого будет составлять не менее $10 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+59
godvinik
godvinik
25 ноября 2024, 11:20
#
ЛГБТ браки придется принять как одно из условий. И тарифы поднять. Опять.
+
+40
bonv
bonv
25 ноября 2024, 12:07
#
На розпил…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
25 ноября 2024, 13:54
#
В тіктоці якраз набрав популярності тренд під пісню про легкі та брудні гроші :)
+
0
bosyak
bosyak
25 ноября 2024, 15:42
#
Головне коли це трапиться, і на яких умовах. Все інше то просто інфошум.
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