Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка

«Это очень важный вклад, который помогает финансировать ключевые бюджетные программы во время войны. Спасибо Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют эту помощь, обеспечивая критически важную поддержку нашей стране и нашему народу», — написал Шмыгаль.

Отдельно глава правительства поблагодарил руководство Всемирного банка за непоколебимую поддержку Украины.

Украина будет получать $4.8 billion через World Bank's PEACE проект. Это является важным содействием для содействия Ukraine's critical budget programmes in times of war. We are very grateful to the United States and development partners who are funding this assistance,…