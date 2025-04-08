К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 8 апреля: доллар на межбанке подорожал, а евро упал
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Открытие 8 апреля
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Закрытие 8 апреля
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Изменения
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41,09/41,13
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41,16/41,19
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7 /6
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45,11/45,14
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45,03/45,05
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8/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,35 грн. Евро покупают за 44,85 грн., а продают за 45,48 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,95−41,05, евро — 45,25−45,50 грн.
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Источник: Минфин
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