Главное за вторник: НБУ наказывает банки, Минфин привлек 103 млрд грн от ОВГЗ

В марте 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 47,3 млрд. грн. в эквиваленте: 30,4 млрд. грн.; $201 млн и 191 млн евро. Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ.

Нарушение финмона: Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков

Нацбанк в марте 2025 года применил к шести банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

В Минфине опровергли информацию об угрозе выплат военным

Министерство финансов Украины опровергло информацию о возможном прекращении выплат денежного довольствия военнослужащим.

Таможенная Трампа: как они повлияют на украинскую экономику и цены