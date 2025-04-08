Минфин в первом квартале привлек более 103 миллиарда гривен от продажи ОВГЗ
Главное за вторник: НБУ наказывает банки, Минфин привлек 103 млрд грн от ОВГЗ
В марте 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 47,3 млрд. грн. в эквиваленте: 30,4 млрд. грн.; $201 млн и 191 млн евро. Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ.
Нарушение финмона: Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков
Нацбанк в марте 2025 года применил к шести банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
В Минфине опровергли информацию об угрозе выплат военным
Министерство финансов Украины опровергло информацию о возможном прекращении выплат денежного довольствия военнослужащим.
Таможенная Трампа: как они повлияют на украинскую экономику и цены
Мир стоит на пороге крупных торговых войн после недавнего введения главой Белого дома базовой ставки 10% на импорт из большинства стран. А почти для 60 государств пошлины еще выше — 20−34%. Минфин разобрался в том, что тарифные войны обещают Украине.
Комментарии