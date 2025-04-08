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8 апреля 2025, 19:22 Читати українською

Экспорт яиц за первые три месяца года удвоился

За январь-март 2025 года экспорт яиц составил 496 млн. штук, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Союзе птицеводов Украины.

За январь-март 2025 года экспорт яиц составил 496 млн. штук, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: pixabay.com

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Рынок стран ЕС стал приоритетным в 2022 году после блокирования экспорта морским путем и отмены квот для украинских яиц и яичных продуктов.

С каждым годом доля стран ЕС в структуре экспорта только увеличивалась, несмотря на установленные в 2024 году количественные ограничения для импорта яиц из Украины.

В текущем году наблюдаются существенные изменения в географии экспорта. Доля стран ЕС выросла до 72%, но этот рост составляет всего 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сокращается доля Сингапура в региональной структуре экспорта — с 15% в 2023 году до 4% в этом.

В 2025 году начались поставки в Великобританию, ее доля в настоящее время составляет 7%.

Аналогично растет экспорт в страны Африки, где, благодаря мировой конъюнктуре, были достаточно привлекательные условия для торговли. Доля африканского континента выросла до 8%, в то время как в прошлом году она была 5%, а в 2023 году вообще за этот период не экспортировались яйца.

Поставки в Израиль достаточно стабильны, хотя доля и уменьшилась до 9%, но физический объем экспорта не изменился по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Экспорт в страны Ближнего Востока почти отсутствует, что обусловлено логистическими особенностями и высокой конкуренцией в регионе со стороны других стран-экспортеров.

«Европейский рынок будет и дальше оставаться в приоритете экспорта, что обусловлено удобной логистикой и высоким спросом на украинскую продукцию. Еще недавно только 4 компании имели право экспорта в ЕС, а на сегодня уже 15. И в дальнейшем украинские экспортеры будут удерживать сильные позиции на рынках стран ЕС, предлагая безопасную и качественную продукцию», — говорится в сообщении.

Увеличение экспорта вдвое за первые три месяца года по сравнению с январем-мартом 2024 года не повлияло негативно на предложение яиц на внутреннем рынке.

Дефицита на Пасху не будет

Традиционно в канун Пасхи спрос на яйца увеличивается, однако в этом году, как и в прошлом, дефицита продукции не ожидается и потребители смогут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве в течение пасхальных праздников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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