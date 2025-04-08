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8 апреля 2025, 18:23 Читати українською

ЕС должен купить у США энергоносители на $350 миллиардов, чтобы получить отсрочку от тарифов — Трамп

Европейскому союзу придется взять на себя обязательство купить американские энергоносители на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвергнув предложение Брюсселя о «нулевых» тарифах на автомобили и промышленные товары, сообщает Politico.

Европейскому союзу придется взять на себя обязательство купить американские энергоносители на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.
Фото: AI

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Заявления Трампа на пресс-конференции в Белом доме прозвучали в ответ на слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее в понедельник заявила, что ЕС предложил обнулить пошлины блока на автомобили и промышленную продукцию, импортированную из США, если Трамп ответит взаимностью.

На вопрос журналиста, достаточно ли этого, чтобы он отказался от своих планов, Трамп ответил: Нет, этого недостаточно.

«У нас дефицит с Европейским Союзом в размере 350 миллиардов долларов, и он быстро исчезнет. Один из способов — они должны будут покупать нашу энергию у нас… они могут ее купить, и мы можем сократить $350 млрд за одну неделю. Они должны купить и взять на себя обязательство купить такое же количество энергии», — сказал Трамп.

Предложение фон дер Ляен прозвучало после того, как на прошлой неделе Трамп наложил 20-процентные тарифы на ЕС и минимальные 10-процентные пошлины на других торговых партнеров. В ответ финансовые рынки по всему миру потеряли триллионы долларов стоимости, причем европейские акции в понедельник испытали наибольшее однодневное падение с начала пандемии Covid-19.

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Идея покупать американскую энергию во избежание тарифов не нова. Практически сразу после переизбрания Трампа фон дер Ляен предложила начать переговоры о закупке большего количества американского сжиженного природного газа (СПГ). Но США в ответ не предложили никакой ясности по поводу того, как будет работать соглашение.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
8 апреля 2025, 19:21
#
Гадаю ЄС скоріше домовится з Канадою
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