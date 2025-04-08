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8 апреля 2025, 18:19 Читати українською

На украинско-венгерской границе заработал новый пункт пропуска

Сегодня был открыт новый пункт пропуска на границе Украины и Венгрии «Великая Паладь — Нодьгодош», предназначенный для автомобильного и пассажирского сообщения. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сегодня был открыт новый пункт пропуска на границе Украины и Венгрии «Великая Паладь — Нодьгодош», предназначенный для автомобильного и пассажирского сообщения.
Фото: mindev.gov.ua

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По его словам, он увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы более чем на 70 тыс. легковых автомобилей и 220 тыс. пешеходов.

«Это часть комплексной политики по модернизации приграничной инфраструктуры. Наша цель — к 2030 году обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых», — заявил премьер.

Также частью изменений на западной границе станет запуск совместного с соседними государствами таможенного и пограничного контроля, обновление технической базы, дальнейшая диджитализация.

Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонны. Он будет работать в дневное время с 7 до 18 часов каждый день, сообщает Министерство развития общин и территорий.

Планируется, что новый пункт пропуска в сутки сможет пересекать 200 легковых авто и 600 пешеходов. Ожидается, что за год «Великая Паладь» увеличит пропускную способность украино-венгерского участка границы на 73 тысячи легковых автомобилей и 220 тысяч пешеходов.

На пункте пропуска будут работать две полосы в направлении въезда и выезда из Украины.

Напомним

В декабре прошлого года пункт пропуска «Лужанка — Берегшурань» с Венгрией стал доступен для пустых грузовиков массой более 7,5 тонны.

На этом пункте пропуска уже завершено обустройство дорожной инфраструктуры. Работы были профинансированы Европейским Союзом и выполнены при поддержке Международной организации по миграции.

В целом, с Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска, самый большой — «Чоп — Захонь», единственный предназначенный для пересечения грузовиками более 7,5 тонны, едущих с товарами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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