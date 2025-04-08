Минфин привлек 7,9 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 8 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,89 млрд грн, что на 0,52 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,37 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,10 млрд грн под 16,31% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

1,43 млрд грн под 17,10% с погашением 13 января 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

5,36 млрд грн под 14,81% с погашением 25 октября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,01%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.