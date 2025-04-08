Банковские акции провалились в «медвежью» зону: минус 27% от февральского пика

Банковский сектор погряз в волне распродаж: индекс KBW Nasdaq Bank Index (GBKX) потерял 27% от своего максимума 6 февраля, официально вступив в «медвежий» рынок — статус, который фиксируют при падении на 20% от недавних вершин. Широкий индекс S&P 500 также просел, потеряв 17% с пика 19 февраля. Об этом пишет investing.com.

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Исторический контекст

По данным с 1966 года, «медвежьих» рынков насчитывается 29 — примерно один в два года. В такие периоды банковские акции в среднем теряли 30%. Нынешний спад длится 9 недель, что короче типичных 24 недель для подобных эпизодов в прошлом. Исторически сектор знает и более глубокие ямы: восемь раз BKX падал более чем на 40%, в том числе трижды во время Великого финансового кризиса и еще раз во время пандемии COVID-19.

Динамика последних лет

2022 год стал для BKX настоящими американскими горками: индекс сначала обвалился на 36%, затем отскочил на 21%, что технически запустило «бычий» рынок. Но радость была недолгой — дальнейшее падение на 38% привело к общему проседанию на 51% с января 2022-го по октябрь 2023-го. Этот обвал превысил 40%, войдя в число значительных распродаж в истории банковского сектора.