Минэкономики отменило более 200 устаревших регуляторных норм для бизнеса. В частности, убрали разрешения, согласования, выводы и другие давно утратившие актуальность инструменты. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко.
Минэкономики отменило более 200 устаревших регуляторных норм для бизнеса
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Что известно
«До недавнего времени у нас еще существовали такие разрешения, как санитарный паспорт на транспорт, разрешение на заезд в оздоровительные заведения, заключение целительских способностей, согласование перерывов в порту на открытом воздухе в холодный период года и другие. Мы их убрали… Бюрократии для предпринимателей станет меньше», — отметила Свириденко.
Какие сферы затронули отмену
- здравоохранение и санитария;
- агросектор — в частности, упрощены требования по ветеринарной документации;
- сфера труда, строительства, пожарной безопасности и ВЭД — устранен ряд разрешительных процедур.
По словам Свириденко, правительственная рабочая группа по дерегуляции уже просмотрела более 1300 регуляторных инструментов, и процесс продолжается.
«Наша цель — освободить предпринимателей от излишнего административного давления», — добавила министр.
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