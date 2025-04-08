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8 апреля 2025, 19:45 Читати українською

Баффетт приумножил состояние на $11,5 млрд, тогда как другие миллиардеры потеряли

Несмотря на рыночную бурю, развязанную новыми пошлинами Дональда Трампа, Уоррен Баффетт оказался редким исключением среди самых богатых людей планеты, сумев нарастить свое состояние. Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на рыночную бурю, развязанную новыми пошлинами Дональда Трампа, Уоррен Баффетт оказался редким исключением среди самых богатых людей планеты, сумев нарастить свое состояние.
Photograph by Michael Prince/The Forbes Collection

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Устойчивость Баффета

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года Баффетт прибавил в свой капитал $11,5 миллиарда, доведя его до $153,5 миллиарда. Хотя со 2 апреля, когда его богатство достигло пятилетнего пика, он потерял $14,5 миллиарда, Баффетт все еще держится на четвертой строчке мирового рейтинга. В топ-20 только он и Франсуаза Бетанкур-Майерс из L'Oreal (добавившая $1,8 миллиарда) смогли похвастаться приростом.

Контраст с конкурентами

Тем временем другие миллиардеры утонули в убытках: 500 самых богатых людей мира потеряли более $500 миллиардов за два дня после объявления пошлин. Больнее всего ударило по Илону Маску — его состояние сократилось на $134,7 миллиарда, опустившись ниже $300 миллиардов впервые с ноября.

Почему Баффетт держится

Акции Berkshire Hathaway, компании Баффетта, просели на 8,8% со 2 апреля — это более мягкое падение по сравнению с 10,7% у S&P 500. Устойчивость объясняют спецификой бизнеса: страхование имущества и ответственности, основа Berkshire мало зависит от глобальных торговых шторм. К тому же инвесторы надеются, что Баффетт использует кризис для разумных покупок, хотя в последнее время он больше продавал — в частности, сократил доли Apple и Bank of America, чьи акции существенно обесценились.

Баффетт еще раз доказывает, что умеет плавать против течения, когда рынки захлебываются от паники.

Источник: Минфин
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