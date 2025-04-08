Баффетт приумножил состояние на $11,5 млрд, тогда как другие миллиардеры потеряли

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Устойчивость Баффета

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года Баффетт прибавил в свой капитал $11,5 миллиарда, доведя его до $153,5 миллиарда. Хотя со 2 апреля, когда его богатство достигло пятилетнего пика, он потерял $14,5 миллиарда, Баффетт все еще держится на четвертой строчке мирового рейтинга. В топ-20 только он и Франсуаза Бетанкур-Майерс из L'Oreal (добавившая $1,8 миллиарда) смогли похвастаться приростом.

Контраст с конкурентами

Тем временем другие миллиардеры утонули в убытках: 500 самых богатых людей мира потеряли более $500 миллиардов за два дня после объявления пошлин. Больнее всего ударило по Илону Маску — его состояние сократилось на $134,7 миллиарда, опустившись ниже $300 миллиардов впервые с ноября.

Почему Баффетт держится

Акции Berkshire Hathaway, компании Баффетта, просели на 8,8% со 2 апреля — это более мягкое падение по сравнению с 10,7% у S&P 500. Устойчивость объясняют спецификой бизнеса: страхование имущества и ответственности, основа Berkshire мало зависит от глобальных торговых шторм. К тому же инвесторы надеются, что Баффетт использует кризис для разумных покупок, хотя в последнее время он больше продавал — в частности, сократил доли Apple и Bank of America, чьи акции существенно обесценились.

Баффетт еще раз доказывает, что умеет плавать против течения, когда рынки захлебываются от паники.