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8 апреля 2025, 16:55 Читати українською

Morgan Stanley снижает прогноз роста экономики США из-за угрозы тарифов

Аналитики Morgan Stanley снизили свой прогноз экономического роста США на этот год и предсказали резкое усиление инфляции, ссылаясь на возможные негативные последствия тарифной политики президента Дональда Трампа, пишет investing.

Аналитики Morgan Stanley снизили свой прогноз экономического роста США на этот год и предсказали резкое усиление инфляции, ссылаясь на возможные негативные последствия тарифной политики президента Дональда Трампа, пишет investing.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноВ записке для клиентов стратеги во главе с Майклом Гейпеном заявили, что теперь ожидают реальный рост ВВП США на уровне 0,8% в 2025 году и 0,7% в 2026 году, что ниже их предыдущих прогнозов в 1,5% и 1,2%.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В записке для клиентов стратеги во главе с Майклом Гейпеном заявили, что теперь ожидают реальный рост ВВП США на уровне 0,8% в 2025 году и 0,7% в 2026 году, что ниже их предыдущих прогнозов в 1,5% и 1,2%.

Ожидается, что базовые и основные расходы на личное потребление — ключевой показатель инфляции, внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой — составят 3,4% и 3,9% соответственно к концу года. Эти показатели примерно на один процентный пункт выше предыдущих ожиданий, отметили аналитики.

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Прогнозируется рост безработицы до 4,9%, поскольку повышенная неопределенность относительно траектории тарифов Трампа негативно влияет на уверенность бизнеса и найм персонала.

«Наша позиция в начале года была «более медленный рост, более устойчивая инфляция». В наших мартовских пересмотрах наша позиция изменилась на «более медленный рост, более высокая инфляция», поскольку более раннее введение тарифов останавливало дезинфляцию при более высоком темпе инфляции. Теперь наша позиция однозначно находится в области «еще более медленного роста и резко усиливающейся инфляции».

Аналитики отметили, что масштаб некоторых тарифов Трампа может быть «снижен в ходе переговоров», хотя они признали, что ранее «недооценили как скорость введения тарифов, так и уровень установленных тарифов».

Рынки все еще пытаются понять, планирует ли администрация Трампа постоянно вводить тарифы, которые включают минимальный 10% сбор на весь импорт США и целевые ставки до 50%, или использовать их как инструмент давления во время переговоров с торговыми партнерами. В понедельник Трамп заявил, что «оба варианта могут быть верными».

Представитель США по торговле Джеймисон Грир должен сообщить Комитету по финансам Сената во вторник, что к нему обратились почти 50 стран с просьбой обсудить масштабные тарифы Трампа, согласно сообщениям СМИ.

Грир заявит в письменных показаниях, что несколько из этих стран, таких как Аргентина, Вьетнам и Израиль, предложили снизить свои тарифы и нетарифные барьеры, сообщает Reuters.

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Источник: Минфин
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