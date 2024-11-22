В правительстве рассказали, когда и как можно получить «тысячу Зеленского»

Правительство утвердило инициативу президента Владимира Зеленского об единоразовой помощи в размере 1 тысячи гривен каждому украинцу, находящемуся на территории краны. Деньги от государства поступят уже этой зимой. Об этом сообщает Минцифра.

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Подробности

Инициатива назначена не только взрослым, но и детям. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Оформить выплату можно будет через приложение Дия или Укрпочту, а потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, медицинских или образовательных услуг, транспорт, мобильную связь и страхование.

Кроме того, эти деньги можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации. Наличные с карты снять нельзя.

Выплаты будут осуществляться за счет остатков бюджета, не имеющих военного назначения.

В Минэкономики и Минсоцполитики уточнили, что программа будет действовать в течение декабря 2024 — февраля 2025 года. Потратить средства «Зимней поддержки» можно будет до конца 2025 года.

Граждане, не требующие поддержки от государства, могут его не оформлять или направить деньги на ВСУ.

Как получить выплату

С помощью приложения Дия:

1) установить мобильное приложение Дия

2) Если у вас нет карты «Национальный кэшбек», нужно ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк)

3) В Дии в разделе «Сервисы» нужно активировать карту «Национального Кэшбека»

3) Выбрать в приложении Дии услугу «Зимняя Поддержка»

4) Подать заявку на получение помощи

5) Ожидайте зачисление средств

Открытие и обслуживание карты «Национальный кэшбек» бесплатно.

Укрпочта

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы смогут получить «Зимнюю поддержку» через «Укрпочту».

Потратить средства они смогут через «Укрпочту» — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов.