В правительстве рассказали, когда и как можно получить «тысячу Зеленского»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 ноября 2024, 19:13 Читати українською

В правительстве рассказали, когда и как можно получить «тысячу Зеленского»

Правительство утвердило инициативу президента Владимира Зеленского об единоразовой помощи в размере 1 тысячи гривен каждому украинцу, находящемуся на территории краны. Деньги от государства поступят уже этой зимой. Об этом сообщает Минцифра.

Правительство утвердило инициативу президента Владимира Зеленского об единоразовой помощи в размере 1 тысячи гривен каждому украинцу, находящемуся на территории краны.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Инициатива назначена не только взрослым, но и детям. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Оформить выплату можно будет через приложение Дия или Укрпочту, а потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, медицинских или образовательных услуг, транспорт, мобильную связь и страхование.

Кроме того, эти деньги можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации. Наличные с карты снять нельзя.

Выплаты будут осуществляться за счет остатков бюджета, не имеющих военного назначения.

В Минэкономики и Минсоцполитики уточнили, что программа будет действовать в течение декабря 2024 — февраля 2025 года. Потратить средства «Зимней поддержки» можно будет до конца 2025 года.

Граждане, не требующие поддержки от государства, могут его не оформлять или направить деньги на ВСУ.

Как получить выплату

С помощью приложения Дия:

1) установить мобильное приложение Дия

2) Если у вас нет карты «Национальный кэшбек», нужно ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк)

3) В Дии в разделе «Сервисы» нужно активировать карту «Национального Кэшбека»

3) Выбрать в приложении Дии услугу «Зимняя Поддержка»

4) Подать заявку на получение помощи

5) Ожидайте зачисление средств

Открытие и обслуживание карты «Национальный кэшбек» бесплатно.

Укрпочта

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы смогут получить «Зимнюю поддержку» через «Укрпочту».

Потратить средства они смогут через «Укрпочту» — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
milon
milon
22 ноября 2024, 19:45
#
Спасибо не надо
+
0
BobKickass
BobKickass
22 ноября 2024, 20:09
#
Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати «Зимову єПідтримку» на ЗСУ.

+
0
milon
milon
22 ноября 2024, 20:20
#
Я потребую підтримки в правовом пространстве от держави. А 20 евро я могу и сам дать им
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами