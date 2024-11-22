Глава SEC Гэри Генслер уйдет в отставку в день инаугурации Трампа

Действующий глава SEC завершит работу на этом посту 20 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В этот день назначена инаугурация Дональда Трампа.

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В этой должности Генслер работает с апреля 2021 года. Он запомнился отрицательным отношением к криптовалютам. Под его председательством, SEC оказывала давление на крупнейшие криптокомпании и биржи и судилась почти со всеми крупными игроками этого сектора.

Впрочем, при правлении Генслера удалось запустить биткоин и Ethereum ETF, что стало серьезным толчком для дальнейшего развития криптоиндустрии. Следует подчеркнуть, что это произошло на фоне давления на самого Генслера, который выступал против внедрения таких инструментов.

Ожидается, что при администрации Трампа на должность главы SEC назначат благосклонную к криптовалюте особу.

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