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20 ноября 2024, 8:55 Читати українською

На какие госпрограммы поддержки следует рассчитывать бизнесу в 2025 году

В 2025 году на программы стимулирования национальных производителей заложено не менее 36 млрд грн. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

В 2025 году на программы стимулирования национальных производителей заложено не менее 36 млрд грн.
Фото: depositphotos

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На какие программы поддержки следует рассчитывать бизнесу

«Мы продолжим реализовывать политику „Сделано в Украине“, которая стимулирует привлечение инвестиций в реальный сектор, усиливает не сырьевой экспорт и развивает внутреннее производство. Так что на программы поддержки производителей мы предусмотрели по меньшей мере 36 млрд грн», — подчеркнула Свириденко.

В следующем году правительство продолжит финансировать программу «Доступные кредиты 5−7−9%», которая делает банковское кредитование доступным для предпринимателей. В госбюджете на 2025 год на ее реализацию заложено 18 млрд грн.

  • єОселя

Для поддержки и развития строительной отрасли, а также украинцев, которые хотят проживать в Украине и иметь достойные жилищные условия, Правительство продолжит финансирование программы єОселя. Недавно условия программы были сосредоточены на покупке нового жилья, что дает дополнительный стимул для развития строительства и смежных сфер. В 2025 году єОселя получит 9,3 млрд грн.

  • Власна справа

Также на следующий год продолжится финансирование программы грантов на старт собственного дела для микро- и малого бизнеса. Получить грант может только тот, кто только планирует открыть первый бизнес, так и опытный предприниматель. Одним из направлений программы «Власна справа» являются гранты для ветеранов и второго супруга.

  • «Гранты для производителей»

Для поддержки перерабатывающих предприятий будет реализовываться программа «Гранты для производителей». Предприниматель может получить до 8 млн грн для покупки нужного оборудования или техники. В 2025 году предусмотрено 1,37 млрд грн на гранты для развития перерабатывающих предприятий.

В начале следующего года правительство распределит финансирование и на другие программы.

  • Программа компенсации стоимости украинской сельхозтехники

В частности, государство продолжит реализовывать программу компенсации стоимости украинской сельхозтехники, стимулирующей с/х машиностроения. Она предполагает, что аграрии могут приобрести украинскую технику и получить компенсацию в 25% от ее стоимости. В следующем году на ее финансирование предусмотрено 1 млрд грн.

  • Индустриальные парки

Правительство продолжит поддержку индустриальных парков, способствующую привлечению инвестиций и развитию регионов. В 2025 году планируется выделить 1 млрд грн на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры индустриальных парков.

  • Проекты со значительными инвестициями

В следующем году в Украине продолжит действовать механизм господдержки проектов с крупными инвестициями. Если предприниматель инвестирует от 12 млн евро, он сможет через разные механизмы получить компенсацию до 30% капитальных инвестиций. Ожидается выделение 1 млрд грн на компенсацию присоединения к сетям и строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

  • Программа частичной компенсации покупки украинской техники

На реализацию программы частичной компенсации покупки украинской техники и оборудования планируется также предоставить 1 млрд грн. Благодаря этому покупатели смогут получить компенсацию 15% стоимости украинской техники и оборудования от автобусов до когенерационных установок.

  • «Национальный кешбек»

В 2025 году ожидается продолжение действия программы «Национальный кешбек». На ее реализацию ожидается распределение в начале года 1 млрд грн. Эта программа позволяет сформировать дополнительный спрос на украинские товары со стороны граждан, а также изменяет потребительские привычки украинцев, чтобы украинское стало товаром первого выбора. Потребители покупают товары украинского производства и получат 10% кешбека от государства.

  • Разминирование

Также бюджетом предусмотрено выделение 1 млрд грн на компенсацию расходов аграрному сектору за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Vadim531
Vadim531
20 ноября 2024, 9:15
#
Главная программа это новые податки вот на них и надо розраховувать
+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 12:43
#
Бізнесу не варто розраховувати на владу…
+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 12:43
#
Обдирає влада як народ, так і бізнес.
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