На начало ноября украинцы в банках держали 1 трлн 172 млрд гривен. Наибольшее денег физических лиц были сосредоточены в государственных Приватбанке и Ощадбанке. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В каких банках держат деньги украинцы: данные НБУ
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В Привате украинцы держали 422,3 млрд гривен, а в Ощадбанке — 200,9 млрд гривен. На третьем месте — Универсал Банк (monobank) — 75,9 млрд гривен.
Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 67,3 млрд гривен, частный ПУМБ — 52,7 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее — Альфа-Банк) — 47,0 млрд гривен.
Источник: Минфин
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