Кабинет Министров завершил аудит и изменил порядок бронирования от мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.
Кабмин утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации
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«Как и обещали, до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников», — отметил премьер.
Он заявил, что по результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.
Прежде всего региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.
Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.
«Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради „теневой“ договоренности о бронировании», — сказал Шмыгаль.
Бронирование через «Дию»
Все бронирования с 1 декабря будут производиться через «Дию». Будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.
«Ответственным министерствам поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы. Необходимо дать исчерпывающие ответы на все вопросы», — сообщил глава правительства.
Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми. Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.
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8 октября Кабинет министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.
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Лига Смеха и 1+1 внесены в перечень критически важных предприятий?