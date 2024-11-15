Кабмин утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации

Кабинет Министров завершил аудит и изменил порядок бронирования от мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

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«Как и обещали, до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников», — отметил премьер.

Он заявил, что по результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.

Прежде всего региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

«Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради „теневой“ договоренности о бронировании», — сказал Шмыгаль.

Бронирование через «Дию»

Все бронирования с 1 декабря будут производиться через «Дию». Будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.

«Ответственным министерствам поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы. Необходимо дать исчерпывающие ответы на все вопросы», — сообщил глава правительства.

Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми. Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.

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8 октября Кабинет министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.