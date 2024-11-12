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12 ноября 2024, 8:52 Читати українською

Миссия МВФ начала переговоры по шестому пересмотру программы транша. Что должна выполнить Украина

11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Фото: mof.gov.ua

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Подробности

От Минфина принимают участие министр финансов Сергей Марченко, первый заместитель министра финансов Денис Улютин, заместители министра финансов Юрий Драганчук, Ольга Зыкова, Светлана Воробей и Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Миссия МВФ продлится в течение следующих дней в Киеве.

Целью является обсуждение состояния выполнения Украиной условий программы EFF и подготовка к шестому пересмотру Меморандума об экономической и финансовой политике.

Что должна выполнить Украина

До шестого пересмотра Украина должна выполнить четыре структурных маяка:

  • осуществить осмотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;
  • оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;
  • оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;
  • разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Читайте: МВФ обновил меморандум с Украиной, в котором есть новые структурные маяки

Ожидание Минфина

«Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы удачно прошли уже пять просмотров Программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получение следующего транша в размере около 1,1 млрд долларов США», — отметил Марченко.

Транши от МВФ

В Государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов США с 15,6 млрд долларов США, которые предусмотрены программой.

Читайте: В госбюджет Украины поступил транш от МВФ объемом около $1,1 млрд

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
12 ноября 2024, 9:25
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— Дети… что мы проходили на прошлом уроке? — Геометрическую прогрессию, Марья Ивановна. — Ну, и скажи-ка нам, Катенька, что же такое эта геометрическая прогрессия? — Геометрическая прогрессия — это когда каждый следующий член больше предыдущего в два раза!
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