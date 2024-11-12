Миссия МВФ начала переговоры по шестому пересмотру программы транша. Что должна выполнить Украина

11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Подробности

От Минфина принимают участие министр финансов Сергей Марченко, первый заместитель министра финансов Денис Улютин, заместители министра финансов Юрий Драганчук, Ольга Зыкова, Светлана Воробей и Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Миссия МВФ продлится в течение следующих дней в Киеве.

Целью является обсуждение состояния выполнения Украиной условий программы EFF и подготовка к шестому пересмотру Меморандума об экономической и финансовой политике.

Что должна выполнить Украина

До шестого пересмотра Украина должна выполнить четыре структурных маяка:

осуществить осмотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

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Ожидание Минфина

«Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы удачно прошли уже пять просмотров Программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получение следующего транша в размере около 1,1 млрд долларов США», — отметил Марченко.

Транши от МВФ

В Государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов США с 15,6 млрд долларов США, которые предусмотрены программой.

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