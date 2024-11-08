Нацбанк улучшил оценку роста экономики в третьем квартале

Учитывая более высокий урожай и более быструю жатву ранних зерновых культур, меньший дефицит электроэнергии и более существенную адаптацию предприятий к ее отключениям Национальный банк улучшил оценку роста реального ВВП в третьем квартале 2024 года с 3,1% до 4%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

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Отмечается, что это позволило пересмотреть прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4,0%. В дальнейшем рост реального ВВП Украины ускорится до 4,3% в 2025 году и 4,6% в 2026 году.

В результате разрыв между реальным ВВП и его потенциальным уровнем практически нивелируется.

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Регулятор отметил, что восстановлению экономики на прогнозном горизонте будут способствовать сохранение мягкой фискальной политики, оживление внутреннего спроса, что будет поддерживаться ростом заработных плат, а также наращивание урожаев, устойчивый внешний спрос на украинскую продукцию и инвестиции в восстановление, в частности, энергетики.

Однако нехватка рабочей силы, риски безопасности, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий и дальше будут ограничивать экономическую активность.