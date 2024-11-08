Инфляция начнет снижаться в следующем году — НБУ

К концу 2024 года инфляция ускорится до 9,7%, но в следующем году она снизится до 6,9%, а в 2026 году — вернется к цели НБУ 5%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

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Отмечается, что ускорение инфляции в течение следующих месяцев будет отражать меньшее, чем в прошлом году, предложение отдельных продуктов питания, расширение совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона.

В результате потребительская инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года, а в начале 2025 года временно пересечет отметку 10%.

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Однако уже весной 2025 инфляция начнет снижаться. Благодаря мерам процентной и валютно-курсовой политики НБУ, а также росту предложения продовольственных товаров и ослаблению внешнего ценового давления, она замедлится до 6,9% в конце 2025 года.

В 2026 году инфляция в дальнейшем будет снижаться и достигнет цели 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожая.

«Процентная и валютно-курсовая политика НБУ будет направляться на сохранение контроля над инфляционными ожиданиями и приведение инфляции к цели 5% в последующие годы», — говорится в отчете.