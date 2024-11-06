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6 ноября 2024, 19:04 Читати українською

Биткоин обогнал Meta по капитализации

Курс биткоина достиг $75 тысяч, установив новый исторический рекорд. Капитализация первой криптовалюты достигла $1,47 трлн, что позволило подняться в рейтинге самых дорогих компаний и активов на девятую позицию, оставив позади компанию Meta, владеющую соцсетью Facebook. Об этом свидетельствуют данные Companies Market Cap.

Курс биткоина достиг $75 тысяч, установив новый исторический рекорд.
Фото: pixabay.com

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За последние сутки капитализация биткоина выросла на 6%, по данным CoinMarketCap. В момент капитализация актива выросла до $1,49 трлн, но затем откатилась обратно вместе с ценой BTC.

К моменту написания новости цена биткоина составляет около $74 400, а капитализация $1,473 трлн, что позволило активу занять девятую позицию в рейтинге. На 8 строчке находится серебро — $1,766 трлн. На первом месте с большим отрывом — золото с капитализацией в $17,990 трлн.

Отметим, что биткоин обходит Meta по капитализации уже не в первый раз. Это также произошло в январе 2024 года, что было предопределено началом торгов акциями спотовых ETF на базе BTC.

Также актив обходил серебро. Это было в марте 2024 года, когда объем торгов по спотовому биткоину-ETF существенно вырос. Тогда первая криптовалюта поднялась на восьмую позицию в рейтинге.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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