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6 ноября 2024, 17:01 Читати українською

Евро достигнет паритета в паре с долларом после победы Трампа — эксперты

Валютные трейдеры настроены против евро, поскольку победа Дональда Трампа на выборах в США повышает вероятность агрессивного снижения процентных ставок в Европе, что приведет к паритету единой валюты с долларом, пишет Bloomberg.

Валютные трейдеры настроены против евро, поскольку победа Дональда Трампа на выборах в США повышает вероятность агрессивного снижения процентных ставок в Европе, что приведет к паритету единой валюты с долларом, пишет Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогнозыABN Amro Bank и ING Groep прогнозируют, что в ближайшие месяцы евро достигнет уровня паритета в паре с долларом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогнозы

ABN Amro Bank и ING Groep прогнозируют, что в ближайшие месяцы евро достигнет уровня паритета в паре с долларом. Mizuho Financial Group и Deutsche Bank оказались в числе банков, понизивших свои прогнозы ближе к паритету, ожидая, что к концу года пара EURUSD опустится до 1,03 и 1,05 соответственно.

Потенциальная дивергенция процентных ставок в Европе и США заставляют стратегов пересматривать свои прогнозы. В то время как политика Трампа рассматривается как проинфляционная и ограничивающая возможности ФРС в снижении ставок, его обещание ввести глобальные торговые тарифы может усугубить положение экономики еврозоны, что потребует более агрессивного смягчения политики со стороны ЕЦБ.

«В условиях, когда ФРС повышает ставки или поддерживает их на высоком уровне для борьбы с инфляцией, а ЕЦБ продолжает снижать ставки, вероятно, ускоренными темпами, растущая разница в процентных ставках, скорее всего, будет оказывать давление на евро, который, возможно, дойдет до паритета», — сказала Жоржетта Боэле, стратег Rabobank, которая верно предсказала достижение паритета в 2022 году.

Реакция евро на победу Трампа

В среду евро возглавил потери среди стран валют Б10, упав в моменте более чем на 2%, что стало самым большим снижением с июня 2016 года. Европейские облигации тем временем выросли на перспективах более глубокого снижения ставок ЕЦБ.

«Трамп вернулся, и все боялись этого момента», — сказал Майкл Стробек, главный инвестиционный директор Lombard Odier. «Совершенно очевидно, что такой исход в относительном выражении не очень хорош для европейских активов».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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oll18
oll18
6 ноября 2024, 17:59
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Будет с точностью до наоборот.Трамп всегда был противником сильного доллара.Это вредит конкуренции американских товаров.Смотрите прогнозы тех же аналитиков в 16 и 20 году.И что мы видим? При демократах доллар укреплялся.При Буше и при Трампе наоборот.Кто был президентом в 22-м году? Что за …?
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