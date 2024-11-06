Євро досягне паритету в парі з доларом після перемоги Трампа — експерти

Валютні трейдери налаштовані проти євро , оскільки перемога Дональда Трампа на виборах у США підвищує ймовірність агресивного зниження відсоткових ставок у Європі, що спричинить паритет єдиної валюти з доларом, пише Bloomberg.

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Прогнози

ABN Amro Bank та ING Groep прогнозують, що найближчими місяцями євро досягне рівня паритету в парі з доларом. Mizuho Financial Group і Deutsche Bank опинилися серед банків, які знизили свої прогнози ближче до паритету, очікуючи, що до кінця року пара EURUSD опуститься до 1,03 і 1,05 відповідно.

Потенційна дивергенція відсоткових ставок у Європі та США змушують стратегів переглядати свої прогнози. У той час як політика Трампа розглядається як проінфляційна та обмежує можливості ФРС у зниженні ставок, його обіцянка запровадити глобальні торгові тарифи може погіршити становище економіки єврозони, що вимагатиме більш агресивного пом'якшення політики з боку ЄЦБ.

«В умовах, коли ФРС підвищує ставки або підтримує їх на високому рівні для боротьби з інфляцією, а ЄЦБ продовжує знижувати ставки, ймовірно, прискореними темпами, зростаюча різниця у відсоткових ставках, швидше за все, чинитиме тиск на євро, який, можливо, дійде до паритету», — сказала Жоржетта Боеле, стратег Rabobank, яка вірно передбачила досягнення паритету у 2022 році.

Реакція євро на перемогу Трампу

У середу євро очолив втрати серед країн валют Б10, впавши в момент більш ніж на 2%, що стало найбільшим зниженням з червня 2016 року. Європейські облігації тим часом зросли на перспективах глибшого зниження ставок ЄЦБ.

«Трамп повернувся, і всі боялися цього моменту», — сказав Майкл Стробек, головний інвестиційний директор Lombard Odier. «Цілком очевидно, що такий результат у відносному вираженні не дуже добрий для європейських активів».

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