Выборы в США, геополитика и экономика: чего ждать от доллара в ноябре

До президентских выборов в США остается меньше недели. Нервозности на всех рынках добавляет эскалация войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Все это способно изменить расклады и на глобальном валютном рынке в целом, и будущее доллара США как главного мирового средства для расчетов и средства накопления.

Казалось бы, все с американской валютой пока хорошо. Последние данные SWIFT говорят о том, что за последние два года доля доллара США в международных расчетах выросла на 9% до 49%, что является 12-летним максимумом. Тогда как доля его основного конкурента сократилась с 39% до примерно 21%, минимума за десятилетие.

Правда, на фоне санкций Запада против россии, а также планомерной политики КНР по расширению использования своей валюты, доля юаня в международных расчетах выросла примерно с 2% в 2023 г. до почти 5% в 2024 г. Но среди платежных мировых систем доминирует SWIFT (ее используют около 200 стран), а она в основном «заточена» на расчеты в долларах. Поэтому это пока оказывает дополнительную поддержку объемам безналичного «бакса» в мировых расчетах.

Судьбу доллара решит новый хозяин Белого дома

Но предстоящие американские выборы — это не только о дальнейшем пути политического развития Штатов, но и в целом о перспективах развития мировой политики и экономики на ближайшие, как минимум, 4 года.

В настоящий момент встал вопрос о дальнейшей роли США, как мирового лидера, что проецируется и на доллар. У Трампа и Харрис принципиально разные взгляды на задачи Америки как мирового лидера. Поэтому, в какой-то степени, доллар становится «заложником» исхода этих выборов. И поскольку оба кандидата в последние дни почти сравнялись в рейтингах симпатий избирателей, уже с конца октября и, как минимум, до окончательного оглашения результатов выборов, валютный мир и доллар будет лихорадить.

Все это хорошо видно как по текущему поведению пары евро/доллар, так и по ценам на золото, и на нефть. Они сейчас как лакмусовая бумага, показывают текущие настроения инвесторов, ожидания мирового промышленного сектора, а также реакцию финансовых кругов на происходящее.

Пара евро/доллар в середине сентября-октябре 2024 г.

Мы видим определенное укрепление позиций доллара относительно евро, что аналитики считают реакцией на возможную победу на выборах Дональда Трампа.

Цены на нефть Brent

Снижение цен на нефть записывают себе в плюс оба кандидата, хотя тут, скорее всего, сработала не только геополитика, но и чистая экономика: на фоне усиления напряженности в мире деловая активность снизилась, что приводит к проседанию спроса на нефть и падению цен на нее до около $72 за баррель.

Цена на золото в долларах (за тройскую унцию)

На момент написания статьи, по данным Bloomberg, цена золота впервые в истории превысила $2800 за унцию, что говорит о растущих опасениях инвесторов на фоне неопределенности результатов выборов в США.

От Трампа ожидают дальнейшего укрепления позиций доллара, если он, как новый хозяин Белого дома выполнит свои обещания уладить проблемы на Ближнем Востоке, завершить войну в Украине и потеснить Китай на мировых рынках. Это, по мнению инвесторов, кратковременно не только усилит американскую валюту, но и позволит на время психологически облегчить проблему роста внешнего долга США, который уже приближается к $36 трлн.

Если же победу одержит Камала Харрис, то выполнение ее программы по повышению налогов для корпораций и богатых людей, менее жесткая защита американских производителей на фоне более мягкой денежно-кредитной политики ФРС США сыграют на ослабление позиций доллара. Ожидается, что за счет увеличения налогов для корпораций доходность облигаций постепенно снизится, а общий рост экономики США замедлится. При этом, стоимость обслуживания американского госдолга за счет понижения процентных ставок снизится.

Кроме того, на дальнейшую судьбу доллара стратегически будет влиять и возможность/желание нового президента защищать старый мировой порядок, при котором основные мировые активы продаются и покупаются именно за доллары. Ведь сейчас часть мировых экономических и политических союзов стали снова проповедовать использование в расчетах своих валют в противовес доллару.

Наконец, еще одним важным фактором, который повлияет на доллар, станет политика ФРС. Заседание регулятора по процентной политике пройдет 7 ноября, то есть сразу после выборов. Напомню, что ЕЦБ 17 октября уже в третий раз за год снизил процентные ставки до уровней: 3,25% годовых — депозитная ставка, ключевая ставка — 3,40% годовых и кредитная 3,65%.

Американцы отстают в этом вопросе, хотя уровень инфляции в США тоже давно позволяет смягчать денежно-кредитную политику. Пока же ФРС США только 18 сентября впервые понизила базовую ставку на 0,5% годовых — до целевого диапазона 4,75%-5,0%.

Основная интрига сейчас заключается в том, насколько радикально Федрезерв отважится понизить ее 7 ноября: только на 0,25% годовых (во что рынок верит значительно больше и что закладывает в свой сценарий) или более смело — сразу снова на 0,5% годовых.

Если решение Федрезерва не впишется в ожидания рынка, да еще и на фоне накала страстей вокруг итогов выборов, значительные ралли по паре евро/ доллар гарантированы. Особенно, если в этот же момент сработают и внешние военные раздражители: или очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, или будет вброшена очередная порция шантажа со стороны рф.

Прогноз курса доллара на мировых площадках

Мой прогноз по паре евро/доллар в первой-второй декаде ноября (финиш президентской гонки в США, заседание ФРС и первые кадровые назначения нового главы Америки) следующий:

В случае победы Дональда Трампа — в первые 20 дней ноября соотношение будет в пределах ситуативного коридора от 1,065 до 1,09 доллара за евро.

Если же победу одержит Камала Харрис, то соотношение пары евро/доллар в этот же период будет в пределах ситуативного коридора от 1,072 до 1,095 доллара за евро.

А вот третья декада ноября для доллара будет временем определенной передышки. Он будет реагировать на текущие новости американской экономики, но гораздо больше — на высказывания нового президента и его команды, а также на реакцию в мире на первые шаги нового главы Белого дома.

Если это будет Дональд Трамп, то, зная его импульсивные и жесткие высказывания, к концу ноября доллар снова начнет лихорадить в пределах коридора от 1,07 до 1,099 доллара за евро.

Если же это будет Камала Харрис, которая обычно более сдержана и в высказываниях, в политических и экономических шагах, рынок несколько успокоится и коридор будет в пределах от 1,067 до 1,088 доллара за евро.

А в начале декабря мировой валютный рынок войдет в свой обычный деловой ритм с поправкой на складывающуюся на тот момент ситуацию в мировой экономике, геополитике и военной напряженности.

По моему мнению, доллар останется на ближайшие годы главной мировой валютой, но вызовы такому его статусу будут только усиливаться. В итоге, более импульсивная геополитика, по сравнению с всегда прагматичной и осторожной экономикой, будет все больше влиять на поведение Федрезерва США. В свою очередь, это будет провоцировать более существенные подвижки как в части самого доллара как мировой валюты, так и соотношения доллара к евро, как главной мировой пары на валютном рынке.

Что будет происходить с долларом и евро в Украине в ноябре этого года

НБУ останется ключевым продавцом доллара на межбанке. Причем, благодаря активной международной финансовой помощи, ЗВР Украины останутся на высоком уровне.

Это позволит Нацбанку выдерживать все необходимые ему курсовые ориентиры как на межбанке, так, по факту, и по официальному курсу. А наличный рынок так или иначе сейчас привязан к ценникам межбанка.

Но при этом, тенденция превышения скупки валюты над ее сдачей населением в обменники и по операциям через платежные карты — сохранится и в ноябре.

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты (30 дней)

В итоге, по моему прогнозу, курс доллара на нашем межбанке в ноябре будет в пределах коридора покупки/продажи в пределах от 41,05 — 41,80 гривен, а по евро — в пределах коридора от 43,70 до 45,60 гривен.

Пик волатильности котировок евровалют придется на период первых двух декад месяца. Затем — относительное затишье с ежедневными колебаниями на торгах по доллару в пределах до 8−12 копеек на долларе и до 15−18 копеек на евро.

На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 35 копеек по евро. Но в период первой декады месяца спреды по евро обменники могут расширить и до 40 копеек на евро.

Доллар в ноябре. Коридор ценников купли и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,90 до 42 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,95 гривен.

Евро в ноябре. Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 43,50 до 45,90 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет находиться в границах от 43,65 до 45,75 гривен.

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Что делать украинцам, чтобы не влететь с курсом

Учитывая, что значительная часть факторов, влияющих на курс, сейчас не зависит ни от украинского бизнеса, ни от наших граждан, ни, по большому счету, от украинской экономики, я бы посоветовал сейчас нашим гражданам, находящимся в Украине соблюдать правило диверсификации своих сбережений в денежной форме в пропорции:

гривна до 40−50% от денежных сбережений;

от денежных сбережений; валюта — до 60% от суммы денежных сбережений. Причем, в пропорции 60 % доллар и до 40% в евро.

При желании еще больше захеджировать свои курсовые риски, валютную часть денежных сбережений можно разбить на корзину:

60% — доллар,

30% — евро,

10% — швейцарский франк, канадский доллар и английский фунт.

В середине ноября (после понимания ситуации с выборами в США и действиями Федрезерва) я бы обязательно снова пересмотрел свой портфель и далее делал бы это не реже 1−2 раза в месяц в зависимости от текущей военной, геополитической и экономической ситуации в Украине и в мире.