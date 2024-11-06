Национальный банк Украины установил на 6 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,4375 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 4 копейки.
Курс на 6 ноября: НБУ понизил гривну на 4 копейки
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Валютный рынок
Нацбанк на 6 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,15 грн (на 5 ноября курс был установлен на уровне 45,14 грн). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.
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Источник: Минфин
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