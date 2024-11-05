Курс на 5 ноября: НБУ понизил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 5 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3954 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 5 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,14 грн (на 4 ноября курс был установлен на уровне 44,96 грн). Европейская валюта подорожала на 18 копеек.

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