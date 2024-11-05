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5 ноября 2024, 16:48 Читати українською

Киевстар открыл продажу новых номеров с кодом 077

Киевстар анонсировал запуск новых номеров с кодом 077. Они дополнят уже существующие номера с кодами 067, 068, 096, 097 и 098. Об этом пишут на сайте компании.

Киевстар анонсировал запуск новых номеров с кодом 077.

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Что известно

Первые номера с кодом 077 будут представлены как эксклюзивные и будут иметь уникальную комбинацию цифр, которые пользователь сможет выбрать самостоятельно. Приобрести такие номера можно в любом магазине Киевстар, в частности онлайн или в магазинах партнеров.

Отдельно в продажу будут выставлены уникальные номера. Например, 0777777777 и другие эксклюзивные комбинации. О старте продаж таких номеров, компания сообщит дополнительно.

Подробности

С новым кодом «Киевстар» сможет выпустить еще 10 миллионов номеров в сети, что для компании уже необходимо. Сейчас доля использования имеющихся номеров превышает 79% их общей вместимости.

Вместе с тем компания сообщает, что владельцам смартфонов Apple необходимо обновить операционную систему до iOS 18.1. Если смартфон не имеет такой возможности (iPhone 8 и модели предыдущих серий), отправка SMS на номера 077ххххххх будет недоступна.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Три літри
Три літри
5 ноября 2024, 17:10
#
Щось ви припізнилися з новиною
+
0
Abramon
Abramon
5 ноября 2024, 17:45
#
Мобільний інтернет нестабільний, а номер то таке…
+
0
Три літри
Три літри
5 ноября 2024, 17:55
#
В кого він зараз стабільний? Таке.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 ноября 2024, 19:06
#
Не все так просто…

Власникам смартфонів Apple потрібно оновити операційну систему до IOS 18.1.
Якщо смартфон не має такої можливості (IPhone 8 та моделі попередніх серій),
надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним.
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