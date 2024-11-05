Киевстар открыл продажу новых номеров с кодом 077

Киевстар анонсировал запуск новых номеров с кодом 077. Они дополнят уже существующие номера с кодами 067, 068, 096, 097 и 098. Об этом пишут на сайте компании.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Первые номера с кодом 077 будут представлены как эксклюзивные и будут иметь уникальную комбинацию цифр, которые пользователь сможет выбрать самостоятельно. Приобрести такие номера можно в любом магазине Киевстар, в частности онлайн или в магазинах партнеров.

Отдельно в продажу будут выставлены уникальные номера. Например, 0777777777 и другие эксклюзивные комбинации. О старте продаж таких номеров, компания сообщит дополнительно.

Подробности

С новым кодом «Киевстар» сможет выпустить еще 10 миллионов номеров в сети, что для компании уже необходимо. Сейчас доля использования имеющихся номеров превышает 79% их общей вместимости.

Вместе с тем компания сообщает, что владельцам смартфонов Apple необходимо обновить операционную систему до iOS 18.1. Если смартфон не имеет такой возможности (iPhone 8 и модели предыдущих серий), отправка SMS на номера 077ххххххх будет недоступна.