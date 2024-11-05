Киевстар анонсировал запуск новых номеров с кодом 077. Они дополнят уже существующие номера с кодами 067, 068, 096, 097 и 098. Об этом пишут на сайте компании.
Киевстар открыл продажу новых номеров с кодом 077
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Что известно
Первые номера с кодом 077 будут представлены как эксклюзивные и будут иметь уникальную комбинацию цифр, которые пользователь сможет выбрать самостоятельно. Приобрести такие номера можно в любом магазине Киевстар, в частности онлайн или в магазинах партнеров.
Отдельно в продажу будут выставлены уникальные номера. Например, 0777777777 и другие эксклюзивные комбинации. О старте продаж таких номеров, компания сообщит дополнительно.
Подробности
С новым кодом «Киевстар» сможет выпустить еще 10 миллионов номеров в сети, что для компании уже необходимо. Сейчас доля использования имеющихся номеров превышает 79% их общей вместимости.
Вместе с тем компания сообщает, что владельцам смартфонов Apple необходимо обновить операционную систему до iOS 18.1. Если смартфон не имеет такой возможности (iPhone 8 и модели предыдущих серий), отправка SMS на номера 077ххххххх будет недоступна.
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Власникам смартфонів Apple потрібно оновити операційну систему до IOS 18.1.
Якщо смартфон не має такої можливості (IPhone 8 та моделі попередніх серій),
надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним.