В каких банках украинцы хранят деньги и в какой валюте

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 326 млрд гривен. Более трети вкладов в сентябре 2024 года (35,6%) были в долларах и евро . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Рейтинг банков по вкладам

В Приватбанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 496,8 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 13 млн вкладчиков, сумма — 205,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8,8 млн вкладчиков, сумма — 98,2 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,4 млн гривен, сумма — 76,4 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 60,6 млрд гривен.

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В какой валюте держат вклады

По данным НБУ, на 1 октября 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,2 млн вкладов граждан и ФОП.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59 млн вкладов на 854 млрд гривен. В валюте было 10,2 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.

Ставки по вкладам

По данным НБУ, в сентябре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне упали до 10,4% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,1% годовых.