Джефф Безос продал акции Amazon на $3 млрд когда они были на максимуме

Основатель Amazon Джефф Безос продолжает продавать свои акции компании. 1 ноября он продал более 16 млн акций и заработал на этом почти $3 млрд, свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Сделка произошла, когда акции компании практически находились на историческом максимуме. Напомним, что вчера они прибавили по итогам дня более 6%, приблизившись к отметке $200 за штуку, после выхода отчетности за 3 квартала, который понравился инвесторам, так как основные показатели в нем превзошли прогнозы на Уолл-стрит. Сейчас капитализация Amazon достигает $2,08 трлн.

Напомним, что Безос в этом году уже продавал акции компании. Это произошло в феврале, впервые с 2021 года. И еще аналогичные продажи были осуществлены этим летом.