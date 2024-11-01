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1 ноября 2024, 18:33 Читати українською

Инвесторам приготовиться: какие инсайды раскроют новые спикеры «Жить на проценты»

Одна из важнейших конференций года для инвесторов «Жить на проценты» пройдет в Киеве уже в начале ноября. С особой ответственностью к ней готовятся топовые эксперты, планирующие поделиться с гостями мероприятия важнейшими новостями об инвестициях и стратегиях приумножения капитала.

Одна из важнейших конференций года для инвесторов «Жить на проценты» пройдет в Киеве уже в начале ноября.

Кто станет спикерами в этом году и какие новые лица появятся на конференции — рассказываем подробнее.

Спикеры и темы

Более 20 экспертов поделятся своим опытом на конференции «Жить на проценты». Это практикующие инвесторы из разных сфер бизнеса, которые точно вдохновят участников мероприятия на новые свершения, к тому же смогут подсказать, как лучше действовать при разных обстоятельствах, как принять правильное решение и какого плана следует придерживаться для достижения своих целей.

В этом году на конференции появятся новые лица — эксперты, которые выступят на «Жить на проценты» впервые. Среди них Александра Никитина, адвокат и эксперт по международному налогообложению, партнер международной юридической компании ECOVIS BONDAR & BONDAR LAW BUREAU, автор юридического подкаста BEPS.space. Темой ее выступления станет «Налоги инвестора: о чем следует знать». Эксперт поднимет важные вопросы о повышении военного сбора до 5% и влиянии этого решения на доход инвесторов, об особенностях декларирования инвестиционного дохода от различных активов таких как фондовый рынок, недвижимость, криптовалюта, а также даст практические советы по оптимизации налогов и избежанию двойного налогообложения.

Еще одним новым лицом конференции станет Елена Набатова, блогер, криптоинвестор, автор книги «Финансовый гений». Основательница женского клуба «ВІЛЬНА». Она расскажет об инвестициях в криптовалюты и о действенных стратегиях на этом пути. Инвесторы смогут разобраться, как понять рынок, чтобы выгодно покупать и продавать криптовалюту, что именно следует включать в свой портфель, а также как контролировать свои эмоции страха и алчности.

Среди спикеров также Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса, исследовательская компания Kantar Ukraine; Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club; Михаил Пацан, инвестор и финансовый консультант, основатель Академии финансовой грамотности и WEB3 университета Learn to earn Global; Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook; Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S; Дмитрий Карпиловский, инвестор, соучредитель УкрИнвестКлуба; Андрей Журжий, основатель и лицо Inzhur; Александр Черный, соучредитель «Первый земельный инвестиционный фонд», сервиса земельных инвестиций Zeminvest и маркета земли Доброзем и многие другие специалисты из самых разных сфер деятельности, которые готовы не только поделиться собственным опытом, но и дать ответы на все вопросы.

Как попасть на конференцию?

«Жить на проценты» пройдет 9 ноября в Киеве. Для того чтобы присоединиться, следует приобрести билеты по ссылке. Участников ждут выступления экспертов, участие в розыгрыше призов, возможность приобщиться к нетворкингу и лично пообщаться со специалистами своего дела.

Для тех, кто не сможет прийти на мероприятие лично, есть возможность купить билеты на онлайн. Для всех гостей предусмотрена запись конференции и доступ к презентациям всех спикеров.

Поспешите купить билеты уже сегодня и получите свою порцию вдохновения и мотивации на конференции «Жить на проценты».

Источник: Минфин
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