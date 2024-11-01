Кабмин упростил условия 0% кредитования для установки солнечных и ветровых электростанций для населения

Кабинет министров расширил круг потенциальных получателей льготного кредитования на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения в частных домохозяйствах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Соответствующие изменения предусмотрены постановлением «О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии». Постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Подробности

Принятое постановление, в частности, предусматривает увеличение общей площади объекта недвижимости с 250 до 300 кв. метров.

Также правительство в 2 раза увеличило срок подачи физлицом (получателем кредита) в банк копий документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения — с 90 до 180 календарных дней.

Кроме того, уточняется механизм установки гибридной системы электроснабжения: теперь можно устанавливать и производить монтаж приобретенного оборудования самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

«После начала реализации программы по льготному кредитованию Минэнерго и Фонд развития предпринимательства получили много обращений от граждан по упрощению условий и расширению круга возможных получателей льготного кредитования.

Сегодняшнее решение Правительства направлено на усиление энергетической безопасности государства в условиях разрушения объектов энергетической инфраструктуры в результате военной агрессии РФ против Украины", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним

Программа льготных кредитов начала работу в июле 2024 года. По ее условиям государство будет полностью компенсировать процентную ставку кредитами в течение 10 лет. Сумма кредита составляет до 480000 грн.