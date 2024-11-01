В октябре Нацбанк увеличил продажу валюты до максимума с начала года

Национальный банк в октябре 2024 года купил на межбанковском валютном рынке $2 млн и продал $3 429,9 млн. Чистая продажа валюты составила $3 427,9 млн против $3 213,2 млн в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с сентябрем 2024 года на $214,7 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $121,2 млн;

продал $26 927,3 млн;

чистая продажа валюты составила $26 806,1 млн.

Отметим, что продажа валюты в октябре на $3,43 млрд — это максимальное значение с начала 2024 года. Кроме того, это почти рекордное количество валюты. Больше всего было в декабре 2023 года, когда НБУ продал валюту на $3,55 млрд.