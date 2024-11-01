В октябре в госбюджет поступило $1,4 миллиарда льготного финансирования от международных партнеров

В октябре 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около $1,4 млрд. льготного внешнего финансирования от МВФ и Канады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что привлеченные средства в $1,1 млрд от Международного валютного фонда Украина получила в результате успешного пятого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные до пятого пересмотра, и еще два досрочно.

Финансирование в размере почти $300 млн от Канады предусмотрено Четвертым дополнительным соглашением с Правительством Канады по привлечению соответствующего кредита. Средства предоставляются на льготных условиях: срок 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.

В целом в 2024 году внешнее финансирование составляет $25,9 млрд, из которых гранты — $6,6 млрд. А с начала полномасштабного вторжения Украина получила более $99,4 млрд.

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Куда устремляются деньги

Привлеченные средства направляются на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.