За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 696410 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 октября: 1 460 российских оккупантов, 6 танков, 1 ракета и 25 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 696410 (+1460) человек,
- танков — 9162 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 18470 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 20039 (+26) ед,
- РСЗО — 1244 (+1) ед,
- средства ПВО — 994 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18088 (+25),
- крылатые ракеты — 2628 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28038 (+77) ед,
- специальная техника — 3579 (+9).
Источник: Минфин
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