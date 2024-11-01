Перекупщики массово снимают б/у авто с продажи: почему цены выше, а предложений меньше

На рынке б/у авто — большой сбой. Многие перекупщики попросту снимают свои машины с реализации. Особенно массово ставят на паузу продажи дорогих иномарок — от $20 тыс. «Минфин» разбирался, что происходит на авторынке, и что будет с перепродажами машин дальше.

По словам руководителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, по итогам октября, продажи подержанных авто снизятся минимум на 15%.

Параллельно растет число сделок по разного рода схемам — без перерегистрации на покупателя, по дарственным, под техпаспорт и т. д. Это повышает риски для новых автовладельцев, ведь в итоге можно остаться и без денег, и без авто. А некоторые продавцы пытаются повысить ценники на 7−10%.

Дело в том, что в октябре вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому продавать подержанные авто украинцы могут только после официальной оценки их рыночной стоимости. Именно на эту сумму насчитываются налоги, если речь идет о продаже второго, третьего и последующих транспортных средств в текущем году (первая продажа за год налогами не облагается).

С продавцов авто хотят снять 60 миллиардов

В начале октября правительство своим Постановлением № 1132 внесло изменения в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, у которых есть идентификационные номера.

Самое важное нововведение — транспортные средства, продажа которых подлежит налогообложению, должны проходить оценку у официальных оценщиков, или по документам, подтверждающим рыночную стоимость авто. И уже на эту сумму станут насчитывать налоги.

Напомним: в Украине действуют такие налоговые ставки для частных продавцов транспортных средств:

Первая продажа легкового авто, мопеда или мотоцикла за год — не облагается налогами.

Вторая продажа легкового авто, мопеда или мотоцикла за год — 5% от стоимости плюс военный сбор (сейчас — 1,5%, но Рада уже приняла закон о повышении военного сбора до 5%, он должен вступить в силу после того, как Президент его подпишет). То есть речь идет о налоге в 6,5%, который уже в ближайшее время может вырасти до 10%.

Третья продажа легкового авто, мопеда или мотоцикла за год — 18% НДФЛ плюс военный сбор. Сейчас это 19,5%, после вступления в силу нового закона по налогам может быть 23% от стоимости авто.

По грузовым авто или прицепам — 5% плюс военный сбор с первой и второй продажи за год, и 18% плюс военный сбор — с третьей и последующих продаж.

Но до недавнего времени продавцы платили налоги, оценивая его стоимость навскидку.

«В договор купли-продажи вносилась цена со слов продавца. Многие оценивали машину в символическую тысячу гривен, и на эту сумму им насчитывали налог — максимум до 200 гривен. Понятно, что это сущие копейки, поэтому перекупщики даже отказались от старых схем, по которым торговали машинами до войны, — в частности, от продажи по доверенности.

Ведь сейчас брать доверенность весьма рискованно: непонятно, что завтра может случиться с собственником, много имущества идет под аресты и т. д. Поэтому перекупщики все авто оформляли на себя, на некоторых висит по 300−400 машин", — рассказал «Минфину» Олег Назаренко, глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров.

Теперь правила поменялись. Чтобы провести сделку купли-продажи, продавец должен предоставить нотариусу отчет оценщика с указанием рыночной стоимости автомобиля. И уже на эту сумму насчитываются налоги.

«Речь идет об огромных суммах. Средняя стоимость самых продаваемых на вторичном рынке авто — $8 тыс. Если для собственника это вторая продажа за год, он должен заплатить $520 налога, а если третья или больше — $1 560. Если речь идет о более дорогих авто — суммы еще больше. За иномарку стоимостью $20 тыс. придется платить $1 300−3 900 налогов», — говорит Бучацкий.

Сориентироваться, во сколько оценщики могут оценить ваше авто, можно по калькулятору, который есть на сайте Минэкономики. Цены приблизительные, но дают представление о рыночной стоимости транспортного средства.

Главный сервисный центр МВД подсчитал, как увеличение налогов повлияет на наполнение бюджета. Если в прошлом году с 491 тыс. авто, которые попали под налогообложение, было уплачено порядка 1,5 млрд грн, то после запуска нормы об обязательной официальной оценке сумма может вырасти примерно до 62,4 млрд, то есть — почти на 60 млрд грн. Заплатить эти деньги должны будут владельцы машин.

«То есть средняя налоговая нагрузка на подержанное авто составит 132,5 тыс. грн (или порядка $3,2 тыс.), что в сотни раз больше, чем насчитывали продавцам до недавнего времени», — подсчитал Бучацкий.

В МВД не скрывают: главная цель нововведений — вывести рынок вторичных перепродаж из тени и увеличить поступления в бюджет.

По словам заместителя министра этого ведомства Богдана Драпятого, есть немало случаев, когда авто премиум-класса оценивают всего до 15 тыс. грн и, соответственно, с этой суммы платят налог.

«Например, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10 тыс. грн. В то же время реальная средняя рыночная стоимость такого авто превышает 917 тыс.», — отметил Драпятый.

Перекупщики останавливают продажи

Упомянутое Постановление Кабмина официально действует уже почти месяц, то есть сейчас уже можно подвести первые итоги его влияния на рынок.

Для вторичного рынка они стали катастрофическими. Дело в том, что большую долю вторичных перепродаж удерживают перекупщики. Через них проходит минимум треть всех сделок.

До недавнего времени конкуренцию перекупщикам составляли комиссионные площадки и автосалоны, но, как говорит Назаренко, сейчас большинство из них отказалось от продажи б/у автомобилей.

«После того, как ужесточили правила относительно обязательной регистрации авто в ТЦК, салоны фактически не принимают машины на комиссию, ведь нужно сначала ставить их на учет в военкомате, а после того, как найдется покупатель, снова снимать (что не всегда реально)», — объяснил Назаренко.

Как только с перекупщиков стали требовать справки о реальной стоимости авто и насчитывать на эти ценники налоги, продажи начали останавливаться.

«Многие просто снимают авто с продажи. Решили взять паузу, посмотреть, как будут разворачиваться события дальше, и не появятся ли какие-то лазейки», — рассказал «Минфину» Бучацкий. Он говорит, что, по итогам октября, минус в продажах б/у авто может составить минимум 15% (точная статистика появится только в ноябре), а это тысячи «зависших» машин.

«Минфин» пообщался с киевлянином Игорем, который занимается перепродажей авто. Он говорит, что перекупщики просто в шоке от нововведений и не знают, что делать дальше.

«Ладно, если бы пришлось платить налог „по-честному“, но хотя бы с прибыли. Но его насчитывают на всю стоимость авто. Я продал в октябре Volkswagen Passat за $12 тыс. Мне насчитали больше $2 тыс. налогов (больше третьей продажи за год), хотя реальный заработок на этом авто до налогообложения должен был составить только $1 тыс. Получается, я в минусе больше, чем на $1 тыс. Понятно, что остальные свои авто я пока не продаю — не вижу смысла», — говорит Игорь.

«Условно: вы купили машину за $10 тыс. И потом решили ее продать по рыночной цене. Предположим, за $9 500. Реально у вас убыток от этой операции, но облагается почему-то не разница, а вся полученная от продажи сумма. Возьмем стандартного перекупщика.

Купил за 10 тыс., продал за 11 тыс… Заработал 1 тыс., а налог должен заплатить с 11 тыс.: 18% НДФЛ и военный сбор. Как можно так облагать налогами? В результате часть продавцов уйдет с рынка. А это минус налоги, которые можно было бы сделать логичными — от реально полученного дохода (выручка минус затраты на покупку)", — говорит Александр Ярецкий, директор компании «Атом Финанс».

Собственников авто, которые продают свой транспорт впервые за год, нововведения не коснулись, но так как доля перекупщиков на рынке большая, их «демарш» уже отразился на общем предложении машин — выбор заметно сузился. Хотя объявлений по-прежнему много, в реальности часть предложений — «на паузе».

Особенно активно перекупщики снимают с продажи сравнительно дорогие машины — от $10 тыс. Авто по $3−5 тыс. продают, так как там налоги не такие большие, а заработок на дешевых машинах практически всегда хороший.

Вспомнили о схемах и повышают ценники

Параллельно на рынке уже начали появляться схемы. О новых лазейках речь пока не идет — продавцы возвращаются к старым.

«Есть предложения о продаже авто „под техпаспорт“. То есть вы даете продавцу деньги, он вам — авто и документы на него. А перерегистрировать договариваетесь как-нибудь потом. Или, к примеру, пытаются провести сделку по доверенности. Понятно, что такие схемы для покупателя менее выгодные, чем прямая перерегистрация, так как он, даже получая авто, не становится его официальным собственником. Если, к примеру, имущество продавца по каким-то причинам попадет под арест, то вы можете остаться и без денег, и без авто», — говорит Бучацкий.

Перекупщик Игорь рассказал «Минфину», что многие его коллеги сейчас стали оформлять дарственные на родственников. «Если те еще не продавали в этом году авто, можно быстро продать без налогов», — говорит Игорь.

При этом большинство украинцев не хотят покупать машины «по схемам» — опасаются, что попадут на удочку мошенников и в итоге останутся ни с чем. Поэтому некоторые перекупщики даже предлагают скидки на продажу без переоформления — в зависимости от стоимости авто, сбрасывают от пары сотен до тысячи долларов и больше.

Но есть и другая тенденция: часть продавцов по-прежнему обещают «чистую» продажу (то есть с оформлением на нового собственника), но предлагают покупателю взять на себя все расходы по уплате налогов или хотя бы их часть. То есть итоговый ценник для покупателя увеличивается на 3−10%.

По «рядовым» авто такие предложения, как правило, не проходят. «Рынок сейчас не готов переплачивать — у людей и так немного денег. Они, скорее, вообще ничего не станут покупать, чем согласятся платить больше», — отмечает Бучацкий.

Но если речь идет о востребованных моделях или комплектациях, часть покупателей все же готовы доплачивать.

Что будет с рынком б/у авто

Главный вопрос — что будет с рынком подержанных авто дальше? Олег Назаренко не исключает, что перекупщики будут искать пути обхода новых правил.

«Возможно, как-то станут договариваться с оценщиками о занижении стоимости. Все зависит от того, будет ли реальный контроль выполнения новых правил. Потому что, к примеру, можно оценить авто как битое, а затем всегда можно сказать, что собственник уже успел его быстро отремонтировать.

В отечественной практике такое уже было с автомобилями из США, которые, согласно законодательству, должны проходить сертификацию в Украине (им, в частности, меняют фары, ходовые огни и пр.). Но немало оценщиков меняют оборудование только для фотофиксации, и спокойно выдают сертификат. Понятно, что если начнутся махинации с оценкой, она подорожает, и вместо нескольких сотен гривен продавец заплатит несколько тысяч, но это все равно выгодно", — отметил Назаренко.

Бучацкий не исключает, что «эпоха перекупщиков» на отечественном авторынке уже в скором времени уйдет в прошлое.

Тем более, что Рада уже приняла в первом чтении законопроект № 9083, согласно которому бизнес сможет брать авто на комиссию как товар, а не как транспортные средства. Соответственно, ставить их на учет (в том числе в ТЦК) будет не нужно. Ранее ВААИД добилась принятия закона, по которому юрлица, реализующие подержанные авто, платят налог с прибыли, а не со всей стоимости транспортного средства.

«То есть Украина перейдет к цивилизованным продажам б/у авто, которые давно работают в Европе. Подержанные авто можно будет продать или купить через комиссионные площадки или автосалоны. Не исключено, что цены на машины могут немного подрасти, но покупатели получат и больше гарантий на авто», — подытожил Бучацкий.