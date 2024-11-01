Как запустить собственный криптообменник в 2024 году

Криптовалюты в Украине — огромный рынок, объемом в сотни миллиардов долларов. На нем зарабатывают все: как конечные пользователи цифровыми активами, так и компании, которые их обслуживают. В частности, и криптообменники, количество которых постоянно растет. Что такое криптообменник, на чем он зарабатывает, и что нужно для открытия такого бизнеса в 2024 году?

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с июля 2023 года по июнь 2024 года поступления криптовалют в Украину превысили показатель в $106 млрд, а сама страна занимает шестое место в мире по уровню их внедрения. Украинцы активно пользуются криптой по нескольким причинам. Потому как она одновременно является:

инвестиционным инструментом, который позволяет зарабатывать в перспективе;

торговым активом, который позволяет зарабатывать здесь и сейчас;

средством платежа без трансграничных ограничений (многих украинцев это свойство сегодня особенно привлекает).

Очевидно, что это огромный рынок, нуждающийся в собственной финансовой инфраструктуре. В частности, в криптообменниках — удобных платежных шлюзах, которые объединяют цифровые и фиатные валюты. Работают они так: клиент указывает, какой актив хочет купить и номер кошелька для его зачисления, после чего переводит свои средства и получает купленные. Все.

Они гораздо проще в использовании, чем криптобиржи, созданные для активной торговли. Последние также позволяют обменивать крипту и фиат между собой, но они перегружены лишним функционалом, ненужным для большинства клиентов. Обменники выполняют одну задачу — обмен, но делают это быстро, безопасно, без лишних проверок и обязательных регистраций. Потому популярность их услуг постоянно растет.

На чем зарабатывает криптообменник

Конечно, услуга обмена предоставляется небесплатно. У криптообменников есть несколько источников заработка.

Комиссии. Это главная статья дохода любого такого сервиса. Как правило, она варьируется в диапазоне 1−5% (редко больше) от суммы сделки, в зависимости от пары валют и способа оплаты.

Арбитраж. Обменники часто отслеживают цену определенного актива на нескольких платформах. Иногда она может несущественно отличаться. Этот разрыв платформы используют для безрискового арбитража: покупают, где дешевле, а продают, где дороже. Это может приносить дополнительную прибыль.

Удорожание резервов. Чтобы всегда иметь возможность совершать обмен, криптообменники вынуждены сохранять ликвидность: держать определенное количество валют в резерве. Так же, как и пункты обмена фиатных валют всегда держат в кассе определенное количество налички. Рыночная стоимость такого «резервного портфеля» может меняться. Если обменник способен сохранять эту ликвидность, удерживая полученную от пользователей криптовалюту до момента ее удорожания, это можно рассматривать как форму инвестирования.

Техническая база

Создание такого простого, на первый взгляд, сервиса, как криптообменник, требует достаточно много времени, усилий и ресурсов. И больше всего их идет, безусловно, на софт. То есть на разработку технического решения и его дальнейшее обслуживание. Есть два варианта решения этого вопроса.

1. Собственная разработка

Это путь для тех предпринимателей, у которых есть собственное видение реализации такого сервиса. Собственная разработка — возможность создать свой уникальный продукт, развивать его и зарабатывать на этом. Но этот вариант сложный, и он точно не для всех.

Его главный недостаток — стоимость и продолжительность разработки. Окончательная цена и сроки будут зависеть от того, кто будет разрабатывать продукт: собственная команда или привлеченная через аутсорсинг, какой уровень интеграций с блокчейнами и безопасности он предполагает. По очень приблизительным оценкам, на создание качественного программного продукта собственными силами может уйти от 8 до 18 месяцев, в зависимости от функционала, а стоить это будет от $250 тыс. до $500 тыс., а может и больше. Такие расходы могут помешать многим предпринимателям, желающим зарабатывать на обмене крипты.

2. Покупка готового решения

У варианта запуска криптообменника с покупкой готового софта есть несколько существенных преимуществ. Объясняем на примере разработчика программного обеспечения для таких сервисов — BoxExchanger.

Стоимость. Купить обменник криптовалют под ключ от BoxExchanger стоит примерно в 20−50 раз дешевле, чем разработка самописного решения. Стоимость аренды будет стоить от $250, а покупка индивидуального решения оценивается после согласования всех деталей.

Техническая поддержка. Продукт от BoxExchanger поддерживается разработчиками на постоянной основе: регулярно выходят новые обновления функционала, интеграции с платежными решениями. Также команда техподдержки собирает обратную связь от пользователей, чтобы улучшить платформу.

Клиентская поддержка. Разработчики BoxExchanger помогают внедрять и настраивать свой продукт.

Доступ к мониторингам. На основе продукта от BoxExchanger работают многие пользователи. Поэтому платформам, которые его используют, гораздо легче выходить к мониторингам обменных пунктов. Последние — важная составляющая криптовалютной инфраструктуры. Они собирают и отслеживают данные из обменников, позволяют ранжировать их по разным параметрам: резерв валют, рейтинг, отзывы, составляющая безопасности. Помогая таким образом пользователям выбирать лучший сервис.

Если мониторинг уже знает софт обменника, понимает, какие решения там используются, тот быстрее попадает в перечень отслеживаемых сервисов.

Безопасность. BoxExchanger поддерживает безопасность продукта посредством регулярных аудитов и строгих стандартов качества.

Это если в целом говорить о преимуществах варианта покупки уже готовой технической базы для сервиса обмена. Но у скрипта от BoxExchanger есть и свои собственные преимущества:

понятные подробные инструкции, которые значительно упрощают процесс настройки и запуска;

интуитивный пользовательский интерфейс, который поможет быстро освоиться с системой без длительного обучения;

масштабируемость — решение от BoxExchanger упрощает горизонтальное и вертикальное масштабирование системы, что позволяет легко адаптироваться к растущему количеству пользователей;

современные технологии — решение от BoxExchanger базируется на современных технологиях Node.js, MongoDB и Nuxt.js, что обеспечивает преимущества в производительности, безопасности и пользовательском опыте.

Собственный криптообменник — один из вариантов зарабатывать на огромном рынке криптовалют, который постоянно растет и привлекает к себе все больше внимания. Что важно: зарабатывать без спекуляций и высокорисковых сделок.